SON DAKİKA! Abdurrahim Albayrak açıkladı: Diagne 15 milyon euro

Galatasaray'ın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 gibi farklı bir skor ile yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN HAFTA ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

Albayrak "Her futbolcumuz yere yattığında 'Aman' diye kalbim fırlarken Allah'ıma şükürler olsun ne bizde ne de Rizesporlu futbolcularda bir sakatlık olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Geçen hafta Kayserispor maçında da çok güzel oynamıştık. Hiç şans bizden yana değildi. Ama bugün daha da güzel oynadık. Muhteşem oynadık. Son haftaların başarılı takımı olan Rizespor'a karşı bugün 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teknik ekibi, başta Fatih hocama teşekkür ediyorum. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"2 HAFTADA 15 GOL ATARDIK""

Sarı kırmızılıların 2. başkanı "Sabah kahvaltısında da Fatih hoca ile uzun uzun bunu konuştuk. Babel'i hocam 3. santrfor olarak adapte etti. Düşünebiliyor musunuz? Muslera yok, peşinde yedeği Okan Kocuk yok. Sağ bek sakat, sol bek sakat. Luyindama sakat, bazı arkadaşlarımız Covid'den dolayı yok. Arda yok, Omar yok, Belhanda yok. Daha sayabileceğim birçok futbolcu yok. 7 tane banko 11'de oynayan futbolcumuz yok. Ama hoca hiç bunu mazaret etmedi. Geçen hafta Kayserispor maçında kaçırdığımız goller 7-8 olurdu. Bugün de kaçırdığımız goller var. Muhteşem bir kalecisi var Rizespor'un tebrik ediyorum kendisini. Muhteşem gol pozisyonlarını çıkardı Gökhan. Tebrik ediyorum kendisini. Milli takıma yeni bir kaleci geliyor. Yani 2 haftada biz 15 gol atardık. Ama maalesef geçen hafta gelmedi. Rize'de, doğup büyüdüğüm şehrimde bugün güzel bir gün oldu. 4-0 gibi net bir galibiyetle İstanbul'a dönüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımız daha da güzel ve daha da keyifli olacak. Aramızda sakat olan futbolcular da aramıza döndükten sonra bambaşka bir Galatasaray olacak. Çünkü çok iyi çalışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz ve Florya'da nasıl bir çalışma olduğunu görmeden kimse bilemez. Kimse tahmin bile edemez. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan da Mustafa Cengiz başkanıma ve yönetimdeki arkadaşlara selam gönderiyorum." dedi.

"DIAGNE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Abdurrahim Albayrak, Diagne ile ilgili gelen soruya esprili bir şekilde "Diagne bugün 15 milyon euro artık. 15 milyon euro veren alır Diagne'yi. İsteyenleri de vardı. Fiyat artırdık." cevap verdi ve devam etti: Artık 3 tane gol atan bir santrfor. Diagne'nin bu golleri atmasına ihtiyacımız vardı. Diagne için ihtiyacımız vardı, Galatasaray için ihtiyacımız vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık, onun için ihtiyacımız vardı. Şükür olsun Allah'ıma bugün 3 tane gol attı. Birkaç tane de yüzde yüz kaçırdı tabii... Onu da söylemeden etmeyeyim.