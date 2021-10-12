Trabzonspor pazar günü sahasında Fenerbahçe ’yi yenerek liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım 19 puanla zirvede yer alırken, Karadeniz ekibi 18 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görevde bulunduğu sürede genel olarak başarılı bir performans ortaya koyarken, üç büyükler karşısında ise bunu gerçekleştiremedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde Trabzonspor, ezeli rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım geçen sezon tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1’lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe’ye 1-0, Galatasaray ’a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor bu sezon ise evinde Galatasaray ile oynadığı maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında ezeli rakiplerini hiç mağlup edemedi. Üç büyükler önünde evindeki ilk galibiyetine Fenerbahçe karşısında imza atmak isteyen Avcı bu hedefine ulaşırsa hem şanssızlığını noktalayacak hem de ligde yeniden zirveye kurulacak.