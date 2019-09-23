Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk etti. Siyah Beyazlı ekip, 54'de Crivelli'nin attığı gole, 84'de penaltıdan Burak Yılmaz'la karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. 5 hafta geride kalırken, Beşiktaş 5 puanla 11. sırada yer aldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftardan destek istedi ve ''Beşiktaş taraftarı her daim takımına destek olmuştur, olmaya devam etsin. Bugün 5 puan normalde yakışmayan bir puan ama sene başından itibaren bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu bir savunma değil ama oyun içinden aldığımız mesajlar var." dedi.

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Basit bir top kaybından gol yediklerini vurgulayan Avcı, ''İlk yarıda rakip bizi ikinci bölgede bekleyip bizim orta saha oyuncularımıza karşılık verdi. Üçüncü bölgede ligimizin fizik olarak en güçlü hücum hattına karşı zaman zaman zorluklar yaşadık. Oyunu biraz daha hızlandırabilseydik daha fazla pozisyon bulabilirdik. Bugün Burak, Atiba ve Necip ilk kez oynadı. Gökhan hatasızdı fakat stoperde ilk maçıydı. Basit bir top kaybından golü yedik. Son bölümlerde istek ve coşkuyla oyuna girebildik, kazanabilirdik de. Ben oyunumuza inanıyorum.'' yorumunu yaptı.

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Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Avcı, "Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla 3 puan var. Buradaki beklentileri, zorlukları biliyoruz. Gemiyi limana yanaştıracağız." dedi ve sözlerini noktaladı.











