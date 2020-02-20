Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun, boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adayları arasında olduğunu açıkladığı deneyimli çalıştırıcı ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

Haber federasyona yakın yerden

Azerbaycan Futbol Federasyonu'na yakınlığıyla bilinen, federasyon kaynaklı haberlerde önde gelen futbolpress internet sitesi, milli takımın yeni teknik direktörü olacak isimle ilgili önemli eşiğin geçildiğini duyurdu.

Federasyon eledi, listeyi kısalttı

Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları için hazırlanan geniş liste, federasyonun gerçekleştirdiği toplantı ile daraltıldı.

Abdullah Avcı 6 kişilik son listede

Pek çok ismin yer aldığı bu geniş listede ismi bulunan Abdullah Avcı, yapılan elemenin ardından sayısı 6'ya indirilen adaylar arasında da yer aldı.

Anlaşma sağlanamadı diye bir şey yok

Abdullah Avcı ile Azerbaycan Futbol Federasyonu arasında görüşmeler yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı savunuldu.

Taraflar arasında görüşmeler sürüyor

İşin gerçeğinin, gerçekleştirilen bu görüşmelerin halen devam ettiği, tarafların müzakereyi sürdürdüğü bildirildi.

Maddi konularda uzlaşma aranıyor

Yapılan bu görüşmelerin içeriğine dair de bilgi verilerek, bunların finansal konular olduğu aktarıldı, maddi detaylarda uzlaşma arandığı belirtildi.

Prandelli ve De Biasi de listede

Abdullah Avcı dışında son listeye kalan iki teknik direktörün daha isimlerinin öğrenildiği, bunların İtalyan çalıştırıcılar Cesare Prandelli ile Giovanni de Biasi oldukları vurgulandı.

Mart başına kadar belli olacak

Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından boşta olan Azeri Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün, en geç Mart ayı başına kadar belirlenmiş olacağı ifade ediliyor. (Skorer)