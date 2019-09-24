Son dakika: Abdullah Avcı istifa ediyor mu?

Beşiktaş'ta son dakika haberleri baş döndürücü şekide ilerliyorr... 2012 yılında mayıs ayında yapılan seçimde göreve gelen ve o günden bu yana Siyah-Beyazlı kulübe patronluk yapan Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası sürecin nasıl işleyeceği merak konusu. Zira kriz sürecinde idare edilmesi gereken idari tarafın yanı sıra teknik ekip cephesi de var.

En çok sorulan sorulardan biri de, "Abdullah Avcı istifa edecek mi?" Avcı'nın, Orman'ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi bugünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın süreci yakından takip edip, sonrasında kararını vereceği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Avcı'nın şu an için herhangi bir radikal karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fikret Orman istifa etti, sosyal medya sallandı!

Kongreyi bekleyecek

Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Avcı'nın, yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildiriliyor.

Bu sezon Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı'nın 2021 Mayısına kadar sözleşmesi bulunuyor.



