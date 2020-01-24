Son dakika! Abdullah Avcı Beşiktaş beraberliği sona erdi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.

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Ahmet Nur Çebi ve ekibinin sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Gökhan Keskin ile yola devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Mali kriz nedeniyle transferde eli kolu bağlı olan Beşiktaş'ın bu şartlarda yeni bir teknik adama imza attırması da hayli zor görünüyor.