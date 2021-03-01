Hatayspor formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran, attığı 18 golle tüm dikkatleri üzerine Aaron Boupendza, TRT Spor'a konuştu. Devre arası ismi Galatasaray'la anılan, geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza, "Krasnodar'a transferim olmaması gerektiği için olmadı. İlk amacım burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Onun ardından Krasnodar ya da başka bir takıma transferimi bekleyip göreceğiz." dedi ve ekledi:

'Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istemesi onur verici'

"Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların beni istemesi benim için onur verici bir şey ama benim önceliğim takımın başarısı. Hatayspor'la sözleşmem devam ediyor. Önceliğim burada sezonu bitirmek. En kısa zamanda takım arkadaşlarıma yardım etmek için sahalara dönmek istiyorum."

Hatayspor'un, Boupendza konusunda Krasnodar'la 8.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay şeklinde sezon sonu için anlaştığı yazılmıştı.

'Süper Lig'de devam eder miyim bilmiyorum'

"Süper Lig en iyi liglerden birisi. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte kariyerime Süper Lig'de devam eder miyim bilmiyorum. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor. En kısa zamanda tekrardan geri dönmeyi umuyorum. Süreç çabuk işliyor."





'En iyi kaleci Altay Bayındır, en iyi golcü Aboubakar'

"Altay Bayındır, Süper Lig'in en iyi kalecisi. Fenerbahçe maçında maçında bana çok zorluk çıkardı. Fransa'da olduğum sırada Süper Lig'i izliyordum. Vincent Aboubakar, ligin en iyi golcüsü."

'Başarılı olmamın sebebi künefe'

''Hatayspor taraftarları başarılı olmamın sebebini künefe olarak söylüyor. Sahada değişik şeyler deniyorum, genelde de sonuca ulaşıyorum."

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklamıştı.

'Boupendza, Fenerbahçe'yi istiyor!'

Devre arası ismi Galatasaray'la anılan, geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyelim ki 5 kulüp, Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor."