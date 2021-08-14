Süper Lig 'de gol kralı olarak Fenerbahçe dahil birçok takımın transfer listesine giren Gabonlu golcü Boupendza, Hatayspor'da mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal medyada çok zaman geçirdiğini ve sarı lacivertli taraftarların kendisine mesaj gönderdiğini söyleyen Aaron Boupendza, "Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım." diye konuştu.









Hatayspor'da mutlu olduğunu belirten Boupendza, "Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum. Ben meydan okumayı seven bir oyuncuyum, Hatayspor'un da projesi beni cezbetti. Traore, Diouf, Munir gibi birçok iyi oyuncuyu transfer etmek istiyorlardı. Lemina, Poko, Appindangoye'ye de Türkiye ile ilgili sorular sordum. Onlar da kabul etmemi, Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu, kendimi gösterebileceğimi söylediler." dedi.

Hürriyet







