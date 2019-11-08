A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu... Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu takıma moral destek vermesi için kadroda yer aldı. Ayrıca İrfancan da sakatlığına rağmen kadroya dahil edildi. Türkiye'nin 14 Kasım perşembe günü sahasında İzlanda ve 17 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta saha: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Bayram

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

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A Milli Takım kadrosu...

Saat 20.20'de açıklandı

EURO 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği ay-yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanacak olması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi.



