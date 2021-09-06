Başarılı sağ bek ilk yarıda yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden ikinci devreye çıkamadı. Teknik heyet tarafından tedbir amaçlı olarak oyundan alınan Zeki’nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

Alternatif isim Kaan

Zeki’nin Hollanda maçına yetişmesinin şüpheli olduğu kaydedildi. Başarılı futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Zeki’nin düzelmemesi halinde sağ bekte Kaan Ayhan’ı oynatmayı planlıyor. Güneş bu durumda savunmanın ortasında Merih ve Çağlar’ı görevlendirecek. (Skorer)