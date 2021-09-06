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Son dakika! A Milli Takım'da Zeki Çelik alarmı!

A Milli Takımımız, Cebelitarık deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılırken, Zeki Çelik’i kayıp verdi.

06 Eylül 2021, Pazartesi 07:42 Son Güncelleme:
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Son dakika! A Milli Takım'da Zeki Çelik alarmı!

Başarılı sağ bek ilk yarıda yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden ikinci devreye çıkamadı. Teknik heyet tarafından tedbir amaçlı olarak oyundan alınan Zeki’nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

Alternatif isim Kaan

Zeki’nin Hollanda maçına yetişmesinin şüpheli olduğu kaydedildi. Başarılı futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Zeki’nin düzelmemesi halinde sağ bekte Kaan Ayhan’ı oynatmayı planlıyor. Güneş bu durumda savunmanın ortasında Merih ve Çağlar’ı görevlendirecek. (Skorer)

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