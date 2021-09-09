2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım 'ın Hollanda'ya 6-1 kaybetmesiyle başlayan tartışmalar sonrası flaş bir karar alındı.

TRİBÜNLER İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Johan Cruyff Arena’da yer alan Türk taraftarlar, Hollanda’nın 4. golü sonrasında Şenol Güneş’i istifaya davet etmiş ve uzun süre tezahüratlarda bulunmuştu.

MAÇ İSTİFA SORUSUNA YANIT

Şenol Güneş ise maç sonundaki istifa sorusuna "Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana bağırmaları normal, tek sorumlu benim. Yönetim ile alakası yok. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Kararı saha içinde aldık ama başarılı olamadık. Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım." ifadeleriyle yanıt vermişti.

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu merkezinin bulunduğu Riva'da önemli bir zirvenin yapılacağı ortaya çıktı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bugün saat 11:30'da görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

'TAMAM MI DEVAM MI' KARARI ÇIKABİLİR

Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılacak görüşmede, Hollanda maçında alınan ağır yenilginin değerlendirmesinin yapılacağı ifade edildi.

Şenol Güneş'in de geleceğinin masaya yatırılacağı toplantıda tecrübeli teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

SERGEN YALÇIN VE EMRE BELÖZOĞLU BEKLENTİSİ

Hollanda karşısında sağ bekte Kaan Ayhan, orta sahada Okay Yokuşlu-Orkun Kökçü, hücumda ise Kenan Karaman tercihleri tartışılan tecrübeli teknik adama, sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

Beklenmedik sonuç sonrası taraftarlar, Şenol Güneş'in derhal istifa etmesi gerektiğini savunurken, milli takımın başına geçmesi için iki çalıştırıcının ismi gündeme geldi.

Taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın milli takımın başına geçmesini isterken, bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olması gerektiğini savundu. (Hürriyet)