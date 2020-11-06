SON DAKİKA! A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... A Milli Takımı'mızın 11 Kasım'da Hırvatistan ile oynayacağı özel maç ile UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla karşılaşacağı Rusya ve Macaristan müsabakalarının aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk idmanını 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da basına kapalı yapacak olan A Millîler, hazırlıklarını bu tesiste yapacağı antrenmanlarla sürdürecekler.





A Milli Takım kadrosuna alınan Caner Erkin, en son 2017 yılında İzlanda maçında milli formayı giymişti.

A Milli Takım, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Budapeşte'ye gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 21.30'da Puşkaş Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, Macaristan maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman