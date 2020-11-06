SON DAKİKA! A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Son dakika haberi... A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Koronavirüsü henüz atlatamayan Umut Meraş'ın yerine kadroya alınan Caner Erkin, 2017 yılından sonra ilk kez Milli Takım'a seçildi.
Son dakika haberi... A Milli Takımı'mızın 11 Kasım'da Hırvatistan ile oynayacağı özel maç ile UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla karşılaşacağı Rusya ve Macaristan müsabakalarının aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk idmanını 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da basına kapalı yapacak olan A Millîler, hazırlıklarını bu tesiste yapacağı antrenmanlarla sürdürecekler.
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A Milli Takım kadrosuna alınan Caner Erkin, en son 2017 yılında İzlanda maçında milli formayı giymişti.
A Milli Takım, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Budapeşte'ye gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 21.30'da Puşkaş Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.
A Milli Takım kafilesi, Macaristan maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman