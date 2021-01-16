Son dakika | A Milli Erkek Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, elemelerde C Grubu'nda oynadığı Kuzey Makedonya karşılaşmasının 2. setini kazanarak 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, sahaya şampiyona bileti almak için çıktı.
Hedefine ulaşmak için bir seti kazanmaya ihtiyaç duyan Filenin Efeleri, 25-18 kaybettiği ilk setin ardından, ikinci sette 25-21'lik üstünlüğe ulaşarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.
15 Ağustos-30 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Polonya, Estonya, Çekya ve Finlandiya ev sahipliği yapacak.
https://twitter.com/trtspor2/status/1350502494233878539?s=20