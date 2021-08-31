FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşti. Kura çekimine göre A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde B Grubu'nda Belarus, Büyük Britanya ve Yunanistan ile mücadele edecek.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar ise şu şekilde:

A Grubu: Sırbistan, Letonya, Belçika, Slovakya

B Grubu: TÜRKİYE, Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus

C Grubu: Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya, İsveç

D Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Estonya

E Grubu: Fransa, Karadağ, Macaristan, Portekiz

F Grubu: Litvanya, Çekya, Bosna Hersek, Bulgaristan

G Grubu: İspanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Makedonya

H Grubu: İtalya, Rusya, Hollanda, İzlanda

Endonezya, Japonya ve Filipinler'in ortaklığında, 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023’te, etkinliğe ilk kez birden fazla ülke ev sahipliği yapacak.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası için eleme süreci, Afrika, Amerika, Asya/Okyanusya ve Avrupa kıtalarında 15 ay boyunca oynanacak 6 pencereden oluşacak. Eleme karşılaşmaları 22 Kasım 2021‘de başlayıp, 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Oynanacak 3 pencere sonunda gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, puanlarını taşıyarak ikinci tura yükselecek ve diğer gruptan gelecek üç ülke ile yeni bir gruba yerleşecek. Oluşacak 6’lı 4 gruptaki en iyi üç takım, toplamda 12 takım olacak şekilde Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

Müsabaka tarihleri şu şekilde:

1. Pencere Maçları: 22-30 Kasım 2021

2. Pencere Maçları: 21 Şubat–1 Mart 2022

3. Pencere Maçları: 27 Haziran–5 Temmuz 2022

4. Pencere Maçları: 22-30 Ağustos 2022

5. Pencere Maçları: 7-15 Kasım 2022

6. Pencere Maçları: 20-28 Şubat 2023



