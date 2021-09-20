A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stefan Kuntz'un yardımcılarının kimler olacağı ise merak edilen önemli noktalar arasında yer alıyor. Alman basını Kuntz'un ekibinde yer alacak ilk ismin Mainz'ın eski çalıştırıcısı Jan-Moritz Lichte olduğunu belirtti.

İmza töreninde yardımcılarına ilişkin açıklamalarında bulunan Kuntz, "Almanya U21 Takımı'ndaki asistanım tecrübeli bir isimdi. Kendisi Milli Takım tecrübesi olan bir oyuncuydu. Bilimsel anlamda uzman bir antrenör. Burada tabii ki A Milli Takım'da böyle bir konuya ihtiyaç yok. Bunun yerine anadili Türkçe olan bir antrenör tercih ederim. Bilimsel alanı da muhafaza edeceğiz. 4 isim var. Beraber oturup şuna karar vermemiz gerekecek. Benim desteklediğim, futbolda hakim olan bilimsel yöntemleri, Türk futboluna nasıl kazandıracağımızı çalışacağız. Ülkeyi tanımanız ve ülkenin karakterini anlamanız gerekiyor. İşte o zaman takımı geliştirmenin yolunu bulabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.





Almanya'dan teknik ekibe izin yok

Alman basınından Kicker'in haberine göre Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Futbol Takımının başına geçmesine yardımcı olsa da teknik ekibini bırakmak istemiyor.

Konuya ilişkin konuşan Almanya Milli Takımlar Spor Direktörü Joti Chatzialexiou, "Son yıllarda olağanüstü bir iş çıkaran U21'deki teknik heyetimizin kalanını tutmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umuyorum ki başarılı olacağız" dedi.

İlk isim Jan-Moritz Lichte

Alman basını, gelişmeler sonrasında Kuntz'un yardımcılığı için en büyük adayın Jan-Moritz Lichte olduğunu belirtti. Son olarak Mainz'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 41 yaşındaki antrenörün Kuntz'un ekibine dahil olması bekleniyor.





Daha önce Paderborn, St. Pauli, Leverkusen, Hannover ve Mainz'da yardımcı antrenörlük görevleri yürüten Lichte, 2020-21 sezonunun ilk bölümünde 12 maç kadar Mainz'ın teknik direktörlüğü görevini de üstlenmişti.