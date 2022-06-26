96'ncı Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04’lük derecesiyle kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 senelik aranın ardından seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve baştan sona büyük heyecana sahne olan yarışı, Emrah Karamazı’nın sahibi olduğu, Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan, 2.31.04’lük derecesiyle kazandı. 96’ncı Gazi Koşusu’nda 2’nciliği Mucize Kız, 3’üncülüğü Sigoş elde ederken, yarışı Final Dance isimli safkan 4’üncü sırada tamamladı.

ÖZCAN YILDIRIM’IN İLK GAZİ KOŞUSU ZAFERİ

96’ncı Gazi Koşusu’nda foto finişi ilk sırada geçerek zafere ulaşan Secret Power isimli safkanın jokeyi Özcan Yıldırım, kariyerinin ilk Gazi Koşusu zaferini elde etti. 1985 doğumlu Yıldırım, bu zaferle birlikte Ahmet Çelik’in 7 senedir sürede gelen şampiyonluk serisini de bitirmiş oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Özcan Yıldırım ile Secret Power kazandı.

Özcan Yıldırım: Çok heyecanlıyım

Gazi Koşusunu kazanan Özcan Yıldırım, gelen büyük zaferin ardından şu sözlerle tribünlere seslendi:

"Çok heyecanlıyım, duygularım çok yoğun şu anda. Buraya gelen herkesin eline sağlık. Her zaman böyle milletçe bir olalım, bir arada olalım ve coşkulu olalım. Mutlu olalım. Teşekkürler tekrar."

"1900-2000 metrelere kadar geride gitmek benim stratejimdi. Zigoş önümü açtı ve ordan çıktım. Yarış tam planladığım gibi gelişti ve sonlandı. Çok mutluyum. Bu galibiyeti anneme ve kızıma armağan ediyorum."















