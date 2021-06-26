Ali Muhiddin Hacıbekir’in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor. 22 tay, 95 yıldır kesintisiz olduğu gibi Türk Milleti’nin Ata’sı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koştu. 14 ulusal kanaldan canlı yayınlanan Türk atçılığının derbi mücadelesinde FANATİK yarışseverlerin tek adresi oldu.

95.Gazi Koşusu'nu jokey Ahmet Çelik, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu 3 numaralı Burgas ile kazandı.





Son derece keyifli bir mücadeleye sahne olan koşuda ikinci sırada Real Runner (Invincible Son - Baklava / Cape Cross) yer alırken, üçüncü Megaloman (Native Khan - Bona Dea / Linngari), dördüncü İllüzyon (Kaneko - Nikiniki / Sri Pekan) ve beşinci Anadolu Aslanı (Victory Gallop - Mila Bella / Intense Focus) oldu.

Gazi Koşusu'nda Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini üstlendiği Real Runner isimli safkan, 2.27.53'lük derecesiyle 2'nci; Kadar Tokaçoğlu'nun jokeyliğini üstlendiği Megaloman ise 2.27.54'lük derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Gazi Koşusu'nu kazanan Burgas isimli safkanın sahibi Sanem Kahraman'a, jokeyi Ahmet Çelik'e ve antrenörlerine kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Mehmet Hadi Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı verdi.

AT SAHİBİ SANEM KAHRAMAN: ATIMIZA DA AHMET'E DE ÇOK GÜVENİYORDUK

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Burgas isimli safkanın sahibi Sanem Kahraman, "Ahmet, Ahmet'liğini yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Atımız da çok iyiydi, iyi durumdaydı. Biz, hiçbir zaman atımız çok iyi durumda, biz kazanacağız demedik. Çünkü biz büyük konuşmayı sevmiyoruz. O yüzden sessiz kalmayı tercih ettik. Atımıza da Ahmet'e de çok güveniyorduk. Güvenimiz boşa çıkmadı. Çok mutluyuz şu anda" ifadelerini kullandı.

Gazi Koşusu şampiyonu ne kadar kazandı?

Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapıldı. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele etti. İkinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödendi. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

İşte dev koşunun en’leri

Gazi Koşuları’ndaki en iyi derece 2.26.22 ile 1996 yılından bu yana Özdemir Atman’ın Bold Pilot isimli safkanına aittir. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir. Mümin Çılgın toplam 9 kez kazanarak Gazi Kupası’nı en fazla kaldıran jokey olmuştur.

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Ahmet Çelik, Halis Karataş'ı geçti

Halis Karataş, 1996’da "Bold Pilot", 2005’te "Popular Demand", 2006’da "Hizel Beyi", 2011’de "Anatoly", 2012’de "Matador Yaşar" ve 2014’te "Blaze to Win" ile Gazi Koşusu zaferi yaşadı. Ahmet Çelik ise son 6 yılda Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösterdi.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik’te

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu’nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyordu. 89. Gazi Koşusu’nu "Renk", 90. Gazi Koşusu’nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu’nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu’nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu’nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu’nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanarak, üst üste 6 kez birincilik sevinci yaşamıştı. Ahmet Çelik, 95. Gazi Koşusu'nu da Burgas ile üst üste 7. kez kazanarak yeni bir rekora imza atmış oldu.



