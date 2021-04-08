Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 8 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 304.492 testle birlikte toplam test sayısı 40.689.742'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.316 hastayla birlikte 55.941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.689.866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33.201’e yükseldi.

Verilere göre 37.914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.232.892’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da 2.615 oldu.