Son dakika 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 304.492 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55.941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. 37.914 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.232.892’ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 8 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 304.492 testle birlikte toplam test sayısı 40.689.742'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.316 hastayla birlikte 55.941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.689.866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33.201’e yükseldi.
Verilere göre 37.914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.232.892’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da 2.615 oldu.