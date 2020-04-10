SON DAKİKA! 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberi ile 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi

10 Nisan 2020, Cuma 21:54 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı getirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.

İçişleri Bakanlığı

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