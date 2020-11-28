SON DAKİKA! 28 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte hasta sayısının 6.714 olarak tespit edildiğini, 30.103 vaka sayısının olduğunu ve 182 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Tabloya göre bugünkü hasta sayısının 6.714, vaka sayısının 30.103 hayatını kaybedenlerin sayısının da 182 olduğu görüldü.
Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 182.247.424 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 487.912 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 13.373 olduğu kaydedildi
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.