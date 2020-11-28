Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Tabloya göre bugünkü hasta sayısının 6.714, vaka sayısının 30.103 hayatını kaybedenlerin sayısının da 182 olduğu görüldü.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 182.247.424 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 487.912 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 13.373 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.



