Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan coronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 5.532 olduğunu belirten Bakan Koca, 135 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 17.090.101 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 440.805 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 12.219 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.