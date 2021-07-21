2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanı yaşanırken 2032 Yaz Olimpiyatları'nın da ev sahibi belli oldu. IOC, 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

Avustralya, 2032'de 32 yıl sonra yeniden bir olimpiyata ev sahipliği yapmış olacak. 2000 Sidney, tarihin en popüler olimpiyatlarından biri olarak hatırlanırken 1956'ta da Melbourne, olimpiyatlara ev sahipliği yapmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison; yaptığı açıklamada, "Avustralya'da başarılı bir Olimpiyat Oyunları sunmak adına ne yapmamız gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Gecikmeli olarak gerçekleşecek 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrasında 2024'e Paris, 2028'e ise Los Angeles ev sahipliği yapacak.