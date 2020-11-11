Avrupa Atletizm Birliği, video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi. Corona virüs salgını nedeniyle 160. Avrupa Atletizm Birliği Toplantısı, 10-12 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleşmekteydi.

Yarışmanın resmi olarak İstanbul'da düzenlenecek olması kararı sonrası Avrupa Atletizm Birliği Geçici Başkanı Dobromir Karamarinov, "İstanbul, güçlü bir teklif verdi ve Avrupa Atletizm Birliği, 2023 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı İstanbul'a vermekten dolayı çok memnun. İstanbul'daki tesisler, sporcuların en iyi performanslarını göstermeleri adına Avrupa'nın en iyileri arasında. Eminim tüm ziyaretçiler de meşhur Türk misafirperverliğinden memnun kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

Daha önce İstanbul, 2012'deki şampiyonaya da ev sahipliği yapmıştı. Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Ukraynalı Nataliya Dobrynska, dünya pentatlon rekorunu kırmıştı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, yine 2012'de olduğu gibi o şampiyona için özel inşa edilmiş Ataköy'deki 7000 kişilik Atletizm Salonu'nda gerçekleşecek.

Karar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Önce Formula 1, 2023'te Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, arada onlarca prestijli organizasyon, müsabaka, şampiyona... Türkiye, bütün branşlara ev sahipliği yapmak için aranan ülke olmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.



