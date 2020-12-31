2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları dev çekilişte milyoner olma hayali kuran binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2021 Milli Piyango çekilişinde bu yıl büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 100 Milyon TL olacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışlarında artık sona gelinirken, çekiliş için nefesler tutuldu. Milli Piyango'nun, bu yılki büyük ikramiyesi 100 milyon lira. Yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala heyecan seviyesi artarak devam ediyor. Tarihinde en büyük ikramiyenin verileceği oyunda çekiliş 31 Aralık Perşembe günü yapılacak. 1 Aralık’tan itibaren satışa çıkarılan yılbaşı biletleri online olarak da alınabiliyordu. Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan alınabiliyor.





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Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00’de yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti sorgulama nasıl ve nereden yapılı?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek. Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.milipiyangoonline.comsitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Sonuçlar www.millipiyangoonline.com'da

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişi biletleri kısa süre önce satışa çıktı. Artırılmış güvenlik önemlerine sahip olan Milli Piyango biletleri, sahip oldukları teknolojiyle öne çıkıyor. Gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkilemeyi sürdürüyor. Teknolojinin olanaklarıyla artık bir kağıdı bile akıllı hale getirmek mümkün. Sisal Şans da Milli Piyango biletlerinde kullandığı teknolojiyle yeni dönemde tüm biletleri “akıllandırdı”.

Barkodlu aktivasyon sistemi sayesinde biletler artık üretiminden teslim sürecine dek takip edilebiliyor. Bilet paketlerinin üzerindeki aktivasyon kodları bayiler tarafından okutularak aktif hale getirilmediği sürece biletler geçerli hale gelmiyor. Aktivasyon işlemini sabit bayiler el terminalleri ile gezici bayiler ise telefonlarına yükledikleri bir uygulama vasıtasıyla yapabiliyor.

Bir bilete ödül çıkması durumunda ise ödeme yapılmadan önce biletin üzerindeki iki boyutlu kod bayi tarafından okutuluyor.