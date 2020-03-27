Son dakika! 2020 YKS hangi sorular sorulacak? MEB açıkladı...

MEB'den son dakika açıklaması geldi. MEB, ''YKS'de 9. 10. 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfının birinci döneminden sorular sorulacak'' duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabından bir açıklama yaptı. Selçuk "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." ifadesini kullandı.

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