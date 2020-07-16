Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını son dakika olarak duyurdu. 20 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı. LGS sınavında kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı olduğu bildirildi. 42 farklı ilden 181 öğrenci ise tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Son dakika gelen bir diğer habere göre; LGS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı. Öğrencileri tercih heyecanı sararken Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabileceği bildirildi. Öte yandan MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkarttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 20 Haziran'da gerçekleşti. Sonuçlar MEB'in resmi sitesinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre tercih kılavuzu da aynı gün öğrencilerle paylaşılacak. Öğrenciler aynı gün, tercih kılavuzunda yer alan 2020 lise taban puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlayabilecek.

LGS 2020 SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

MEB LGS sınavı soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.

2020 LGS PUAN HESAPLAMA

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.



