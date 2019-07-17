Son dakika| 2019 YKS sonuçları sorgulama | ÖSYM giriş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin takvimine göre 18 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları gece yarısı açıklandı. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, resmi twitter hesabından duyurdu. İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM tarafından 2019-YKS’ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. İşte 2019 YKS sonuç sorgulama ekranı…

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Öğrencilerin tercih yapacağı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları tercih sonuçları belirlenmeye çalışıldığı için öğrenciler aşağıdaki linkten 2018 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını inceleyebilir.

YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.



