2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ek yerleştirme sonuçlarının gün içerisinde açıklanabileceğini söylemiş ve bu paylaşımı yapmıştı.

Prof. Dr. Aygün'ün paylaşımı şöyle:

Prof. Dr. Halis AYGÜN @halis_aygun: Değerli 2019-YKS adaylarımız #ektercih sonuçlarının açıklanması taleplerinizi takip ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde sonuçları sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Hepinize sevgilerimle.

71 BİN BOŞ KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461’ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.

2006 2017 2018 2019

ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları 1.678.383 2.265.844 2.381.412 2.528.031

Önlisans Programlarının Kontenjanları 202.027 436.904 354.859 376.940

Lisans Programlarının Kontenjanları 200.128 473.767 484.631 447.754

Toplam (Örgün) Kontenjan Sayısı 402.155 910.671 839.490 824.694

KAYITLAR 23 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Sonuçların 19 Eylül tarihinde açıklanması halinde okullara kayıtlar 23 Eylül itibariyle başlayabilecek. Kayıtların internet üzerinden tamamlanacağı tarih 25 Eylül, okul üzerinden tamamlanacağı tarih ise 27 Eylül olacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER OLACAK?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri