Son dakik haberi... Galatasaray kasasına 4.5 milyon Euro koydu!

Galatasaray 'ın Avrupa macerası Sarı-Kırmızılı camiada şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. 2000 yılında hem UEFA Kupası'nı hem de Avrupa Süper Kupası'nı kazanan, Avrupa Fatihi unvanlı Cim Bom, son yıllardaki düşüşün ardından tekrar eski günlerini hatırlatıyor. Adeta Şampiyonlar Ligi ayarındaki Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio'yu İstanbul'da mağlup eden, Marsilya deplasmanından 1 puan çıkaran ve Moskova'dan da 3 puanla dönmeyi başaran Aslan, topladığı 7 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bir sonraki maçını da Lokomotiv'le, İstanbul'da oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar, kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ancak Aslan'da asıl hedef, grubu başladığı gibi lider bitirmek.

Piyasa değerleri yükseliyor

Geride kalan 3 haftada kalesinde gol bile görmeyen Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki 32 kulüp arasında West Ham United ile birlikte bunu başaran iki takımdan biri oldu. Cim Bom bu süreçte katılım payı ve puan primleriyle beraber 4.5 milyon Euro'yu da kasasına koydu. Böylece 50 milyon Lira gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, neredeyse bu sezonki transferlerin maliyetini çıkarma noktasına geldi. Üstelik Galatasaray yola devam ettikçe bu gelirler de artış gösterecek. Diğer taraftan geleceğe yatırım olarak transfer edilen oyuncuların piyasa değerleri giderek yükseliyor. Bu da ileride yapılacak satışlarla Galatasaray'a ciddi bir gelir sağlayabilir.