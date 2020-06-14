Son olarak sahasında oynadığı Antalyaspor maçını 2-1 kaybeden Beşiktaş, böylece 27.hafta sonunda 44 puanda kaldı. Beşiktaş 2010-11 sezonundan beri bir başka deyişle son 9 sezonun en kötü performansını gösterdi. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile başlayan ve Sergen Yalçın ile devam eden dönemde en çok gol yediği sezonlardan birine imza attı. Yeni teknik adam Sergen Yalçın da kötü gidişatı engelleyemedi. Beşiktaş yeni teknik adam ile sekiz maçta dört galibiyet alabildi

Son 10 sezon Beşiktaş'ın 27.hafta performansları

2019-2020 sezonu 44 puan 5.sırada

2018-2019 sezonu 50 puan 3.sırada

2017-2018 sezonu 53 puan 3.sırada

2016-2107 sezonu 61 puan 1.sırada

2015-2016 sezonu 63 puan 1.sırada

2014-2015 sezonu 58 puan 2.sırada

2013-2014 sezonu 50 puan 3.sırada

2012-2013 sezonu 46 puan 3.sırada

2011-2012 sezonu 49 puan 3.sırada

2010-2011 sezonu 39 puan 7.sırada

Kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş bu sezon kalesinde gördüğü 34 golle son 10 sezonda en çok gol yediği üçüncü sezonunu yaşadı. Geçen sezon 27.haftada 36 gol yiyen Beşiktaş, 2012-13 sezonunda da 27.haftada 39 gol yemiş diğer sezonlarda 34 golün altında kalmıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru