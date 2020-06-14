Son 9 sezonun en kötü Beşiktaş'ı
Son olarak Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş böylece 27.hafta sonunda 44 puanda kaldı. Beşiktaş böylece 2010-11 sezonundan beri en kötü performansını gösterdi. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile başlayan ve Sergen Yalçın ile devam eden dönemde en çok gol yediği sezonlardan birine imza attı
Son olarak sahasında oynadığı Antalyaspor maçını 2-1 kaybeden Beşiktaş, böylece 27.hafta sonunda 44 puanda kaldı. Beşiktaş 2010-11 sezonundan beri bir başka deyişle son 9 sezonun en kötü performansını gösterdi. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile başlayan ve Sergen Yalçın ile devam eden dönemde en çok gol yediği sezonlardan birine imza attı. Yeni teknik adam Sergen Yalçın da kötü gidişatı engelleyemedi. Beşiktaş yeni teknik adam ile sekiz maçta dört galibiyet alabildi
Son 10 sezon Beşiktaş'ın 27.hafta performansları
- 2019-2020 sezonu 44 puan 5.sırada
- 2018-2019 sezonu 50 puan 3.sırada
- 2017-2018 sezonu 53 puan 3.sırada
- 2016-2107 sezonu 61 puan 1.sırada
- 2015-2016 sezonu 63 puan 1.sırada
- 2014-2015 sezonu 58 puan 2.sırada
- 2013-2014 sezonu 50 puan 3.sırada
- 2012-2013 sezonu 46 puan 3.sırada
- 2011-2012 sezonu 49 puan 3.sırada
- 2010-2011 sezonu 39 puan 7.sırada
Kalesini gole kapatamıyor
Beşiktaş bu sezon kalesinde gördüğü 34 golle son 10 sezonda en çok gol yediği üçüncü sezonunu yaşadı. Geçen sezon 27.haftada 36 gol yiyen Beşiktaş, 2012-13 sezonunda da 27.haftada 39 gol yemiş diğer sezonlarda 34 golün altında kalmıştı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru