Son 8 haftada Ersin!

Resmi olmasa da Karius’la ipleri tamamen kopartan Beşiktaş, ligin kalan 8 haftasını Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ikilisi ile tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk tercihi Ersin olacak. Genç hoca, 19 yaşındaki kaleciye çok güveniyor. Ersin’in oldukça potansiyelli olduğunu düşünen Yalçın, genç file bekçisini takıma ve Türk futboluna kazandırmak istiyor.

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Alternatifler de var

Genç kaleci de verilecek olan bu şansı en iyi şekilde kullanmayı planlıyor. Yönetim, Nurullah Aslan transferini de tamamlayarak önümüzdeki sezona bu kaleci rotasyonu ile girmeyi hedefliyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, her ihtimale karşı alternatif isimlerle de teması sürdürüyor.

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