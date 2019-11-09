Son 5 sezonun en başarılısı Beşiktaş

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde kötü bir süreç yaşayan Beşiktaş, önceki akşam Portekiz ekibi Braga’ya 3-1 kaybetmişti. Bu sonucun ardından K Grubu’nda 4 maç sonunda puanı bulunmayan ve Kupa 2’ye erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar’ın bu düşüşü, büyük eleştiri aldı.

Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi gruplarından 2017-18 sezonunda namağlup çıkan takımın sadece 2 sezonda bu düşüş içerisinde bulunması, Beşiktaşlı taraftarları üzdü. Ancak Kara Kartal, bu düşüşe rağmen son 5 yılda kulüpler bazında en çok puan toplayan Türk takımı olma unvanını kimseye kaptırmadı.

Fenerbahçe, 47’inci sırada

Avrupa’da çıktığı karşılaşmalar sonucunda; 2015-16’da 7.000, 2016-17’de 20.000, 2017-18’de 19.000 ve 2018-19’da da 5.000 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, bu yıl da şimdilik 3 bin puan aldı, 54.000 puanla Türkiye’nin en başarılı kulübü olmaya devam etti. UEFA’nın resmi internet sitesinde son 5 yıl baz alınarak hazırlanan listede Ukrayna ekibi Dinamo Kİev ile birlikte 24. basamağı paylaştı. Kara Kartal’ı Türkiye’den 31.500 puanla 47. sıradaki Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ise 5 sezonda 22.500 puan alıp listeye 64. sıradan girdi.

Zirvede Real var

UEFA’nın belirlediği listenin ilk 3’ünde, İspanya La Liga ekipleri yer aldı. Real Madrid, 126.000 puanla birinci olurken 114.000 puanla Katalan devi Barcelona ikinci sırada bulunuyor. Bir diğer İspanyol kulüp Atletico Madrid ise 114.000 puanla üçüncü konumda yer alıyor. Bu 3’lüyü, sırasıyla Bayern Münih ve Juventus takip ediyor.