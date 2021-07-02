Euro 2020 yarı finalinde ilk eşleşme belli oldu. İspanya, İsviçre'yi seri penaltılar sonucu geçerken İtalya, Belçika'yı devirdi ve yarı finale kaldı. Böylece son 3 şampiyonada İtalya ile İspanya eşleşmiş oldu

Euro 2012'de finalde, Euro 2016'da son 16'da eşleştiler

Euro2016'da İspanya son 16 turu aşamasında İtalya'ya 2-0 kaybedip erken elenmişti. İki takım Euro 2012'de ise finalde eşleşmiş maçı İspanya 4-0 gaibi farklı bir skorla kazanıp şampiyon olmuştu







