Son 12 sezonun en iyisi Vedat Muriç

Fenerbahçe yıllar sonra aradığı forveti nihayet buldu: Vedat Muriç. Sezon başında Galatasaray’ın elinden kapılan Kosovalı yıldız, gösterdiği performansla yıldızlaşıyor. Son olarak Beşiktaş filelerini havalandıran Muriç, ilk yarıya damgasını vurdu. Bu durum istatistiklere de yansıdı. 10 gole ulaşan 25 yaşındaki santrfor, son 12 sezonun ilk devleri dikkate alındığında Fenerbahçe’nin en golcü forveti olmayı başardı. Niang, Sow, Van Persie, Soldado gibi isimleri geride bırakan Muriç’in en dikkat çeken özelliği ise bu sezon ligde gol attığı tüm maçları Fenerbahçe’nin kazanması.

Semih’i de geçebilir

Daha ilk yarı bitmeden 10 gole ulaşan Muriç, eski takımı Rize’ye karşı da ağları havalandırırsa, 2007-2008 sezonunda ilk devrede 10 gol atan Semih Şentürk’ü geçecek. Geçmiş yıllara bakıldığında zirvede ise Pieer van Hooijdonk yer alıyor. Hollandalı yıldız, 2003-2004 senesinin ilk yarısında tam 13 gole imza atmıştı.