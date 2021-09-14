Beşiktaş Kulübü ile Sompo Sigorta arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni; Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş’ın katılımıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirildi.

İmza töreninde; Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Sompo Sigorta Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Orhan ile Pazarlama Yöneticisi Murat Özgür de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sözlerime; çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel olarak spor aracılığıyla gelişiminde ülkemizin lokomotif kurumu Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak spora yatırım yapan markalara teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Gelişen ve büyüyen spor dünyasında sponsorluğun önemini bilen Türkiye’nin ilk spor kulübü olan Beşiktaş’ın Sompo Sigorta ile beş yıl önce basketbolda başlayan iş birliğini bugün futbola da taşıyoruz.

2021-2022 sezonunu kapsayacak anlaşmamızla Futbol A Takımımız, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Sompo Sigorta logolu şortlarımız ve konçlarımız ile sahalarda olacak. Sompo Sigorta ile iş birliğimizin ülkemizin futbolda uluslararası alanda ihtiyacı olan puanları toplamayı, yine şampiyon olmayı, kupalar kazanmayı hedeflediğimiz yeni sezonda bize katkı sağlayacağına inanıyoruz.

'Biz Bu Aşkı Anlıyoruz' diyen CEO Sayın Recai Dalaş başta olmak üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kıymetini bilen Sompo Sigorta ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne tekrar hoş geldiniz.”

Sompo Sigorta olarak bir yıllık aranın ardından Beşiktaş'ın gücüne güç katmaya geldiklerini ifade eden Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile olan sponsorluk bağımız, bu anlaşmayla birlikte beşinci yılına girdi. Geçmiş yıllarda Beşiktaş Basketbol Erkek Takımı’nın isim sponsoru olmuştuk. Bir yıl aradan sonra şimdi de Beşiktaş JK ile yeşil sahalarda yerimizi alıyoruz. Sompo Sigorta olarak Beşiktaş JK gibi her zaman başarılarıyla adından söz ettiren köklü ve güçlü bir takıma sponsor olduğumuz için oldukça gururluyuz.

Sompo Sigorta olarak son dönemdeki başarısıyla takdir gören Beşiktaş JK’nın yıllardır taraftarıyla olan sarsılmaz bağına hayranlıkla şahit oluyoruz. Yeni sezonda taraftarların bu tutkusuna destek olmak için başlattığımız kampanya ile #BizBuAşkıAnlıyoruz diyoruz. Beşiktaş JK’nın bu sezon hem Türkiye liginde hem de Şampiyonlar Ligi’nde bizleri gururlandıracak başarılara imza atacağına dair inancımız tam. Biz de Sompo Sigorta olarak Beşiktaş’ın gücüne güç katmaya geldik.”

Ahmet Nur Çebi, törenin sonunda Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş’a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.