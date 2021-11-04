MasterChef'in iki ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun ücret yüzünden aralarının açıldığı iddia edilmişti. İddiaya göre Mehmet Şef; muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına rest çekti. 'Dolarla maaş' iddiası sonrası Somer Şef’in MasterChef’ten ayrılacağı öne sürüldü.

4 sezondur MasterChef programında Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Somer Sivrioğlu "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca... Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir, gerisi laf-ı güzaf" dedi.