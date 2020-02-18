İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet özlemini dindiren 37 puanlı 3. sıradaki Somaspor yarın evinde bir basamak altında yer alan 35 puanlı Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Son 6 deplasman maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Nazilli ekibi kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Play-Off hedefleyen 33 puanlı Muğlaspor, 13.00'te deplasmanda 35 puanlı Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. 2. Grup'ta gol yemediği son 3 maçı kazanan zirve takipçisi Turgutluspor, son sıradaki Payasspor'a konuk olacak. İlk 5'te yer alan Fethiyespor, taraftarı önünde Cizrespor'la oynayacak. 1. Grup'ta ise Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediye ve Manisaspor-Çankaya FK müsabakaları oynanacak. Bu maçlar 13.30'da başlayacak.



