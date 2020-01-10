SOMA, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı lider Karacabey Belediyespor'un 6 puan gerisinde 29 puanla 4. sırada tamamlayan Somaspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında evinde 12. sıradaki Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 18. haftanın açılış maçını Hamit Basık yönetecek. Ligde 3 yenilgi, 1 beraberlik aldıktan sonra 2-0'lık Modafenspor galibiyetiyle moral bulan Somaspor, seyircisi önünde bir kez daha kazanmayı hedefliyor.

2. Grup'ta lider Kocaelispor'un 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan 32 puanlı Fethiyespor, ikinci yarıya Esenler Erokspor deplasmanında başlayacak. Esenler Stadı'nda oynanacak müsabakada aynı saatte düdük çalacak. Son 4 maçını kazanan Fethiyespor, Play-Off mücadelesi veren rakibini yenerek 5'te 5 yapmak istiyor.

