TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 puanla 10'uncu sırada yer alan Somaspor, 7'nci haftadaki Manisa derbisinde 1 puanı bulunan 17'nci basamaktaki Turgutluspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı Süleyman Bahadır yönetecek. Ev sahibi ekip iç sahadaki 25 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye, konuk takım ise bu sezonki ilk galibiyetini alıp, deplasmandaki 8 maçlık 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, daha önce 4 farklı dönemde görev aldığı eski takımına rakip olacak. Teknik patron Kazım Akgün'le yollarını ayıran Turgutluspor ise henüz yeni teknik adamını belirlemedi. Siyah-beyazlılarda cezalı Oğuzhan, kırmızı-siyahlılarda ise cezalı Numan forma giyemeyecek.

Somaspor'da tedavisi süren Ramazan'ın Turgutluspor'da hafif sakatlıkları bulunan Erdoğan ve Ozan İsmail'in durumları maç saatinde netleşecek. (DHA)