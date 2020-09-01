TFF 3. Lig ekiplerinden Somaspor'un 10 gün süren Kartepe kampı sona erdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, kampta 3 hazırlık maçı oynadıklarını belirterek takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kampın oldukça iyi geçtiğini anlatan Basatemur, "Kamptan genel anlamda çok memnunuz. Geçen yılın iskelet kadrosundan 4 oyuncumuz takımda kaldı. Aramıza katılan yeni oyuncu sayısı bir hayli fazla. Mümkün olduğu kadar çok hazırlık maçı oynamaya çalıştık. Geçen sezon bir üst lige çıkma şansımızı maalesef Play-Off finalinde kaybettik. Bunun üzerine koyacağız ve hedefe ulaşacağız" dedi.

Somaspor oynadığı özel müsabakalarda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalırken, Gölcükspor'u 3-0, Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yendi.