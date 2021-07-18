Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA) - Transfer döneminde son olarak geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aliağa FK forması giyen Enes Bakal’ı kadrosuna katan Somaspor, defans hattına takviye yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek siyah-beyazlı kulüp, Bayburt Özel İdarespor forması giyen tecrübeli defans oyuncusu Ramazan Işık ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu daha önce Göztepe , Bayrampaşa, Without Club, Nazilli Belediyespor, Gümüşhanespor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor ve son olarak Bayburt İl Özel İdarespor formaları giydi.