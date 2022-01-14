TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında takımın yıldızı Yasin Abdioğlu başta olmak üzere 8 oyuncusuyla yollarını ayıran Somaspor, daha önce anlaşmaya vardığı 1461 Trabzon FK'dan 25 yaşındaki santrfor Abdulkadir Beyazit ve Uşakspor'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ kanat Celal Emir Dede'yle resmi sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'in altyapısından 21 yaşındaki forvet arkası Harun Kahraman ile de sözleşme imzalayacak.