TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda 2 kez geriye düşmesine rağmen 13 gole ulaşan takımın en skorer ismi Yasin Abdioğlu'nun golleriyle rakibiyle 2-2 berabere kalan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, oyuncularını kutladı.

Hiçbir maçta mücadeleyi bırakmadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Takımımız 2.5 yıldır sporun ruhuna uygun olarak futbol oynuyor. Birçok maçtan sonra gerek hakemler gerek temsilciler tarafından maç sonlarında hep tebrik edildik. Bu da takımız için gurur verici. Hem başarılı hem de centilmen bir takımız. Soma'yı her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" dedi. (DHA)