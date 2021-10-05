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Somaspor, zorlu Sakaryaspor deplasmanına çıkacak

TFF 2'nci Lig'de Kırmızı Grup'ta yer alıp 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle iyi bir performans sergileyen Somaspor, yarın zorlu Sakaryaspor deplasmanına çıkacak.

05 Ekim 2021, Salı 18:55 Son Güncelleme:
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Somaspor, zorlu Sakaryaspor deplasmanına çıkacak

Yıllar sonra ilk kez mücadele ettiği TFF 2'nci Lig'de Kırmızı Grup'ta yer alıp 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle iyi bir performans sergileyen Somaspor, yarın zorlu Sakaryaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da oynanacak. Somaspor'un grupta 10, Sakaryaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Bu deplasmanın ardından pazar günü Manisa derbisinde Turgutluspor'u konuk edecek Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, rakiplerinin şimdiye kadar yenilmediğini belirtip, evlerine galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. (DHA)

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