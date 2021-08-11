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Somaspor, Yasin Abdioğlu ile anlaştı

Somaspor, geçen sezon ilk yarıda Niğde Anadolu FK, ikinci devrede 1922 Konyaspor forması giyen forvet Yasin Abdioğlu ile anlaştı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 19:04 Son Güncelleme:
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Somaspor, Yasin Abdioğlu ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, geçen sezon ilk yarıda Niğde Anadolu FK, ikinci devrede 1922 Konyaspor forması giyen forvet Yasin Abdioğlu ile anlaştı. Fransa doğumlu 25 yaşındaki forvet daha önce Kartalspor, Maltepespor, Anadolu Üsküdar, Anadolu Bağcılar, Erzin Bld, Pendikspor, Tarsus İY, Kahramanmaraşspor, Mamak FK kulüplerinde de oynadı.

Geçen sezon Konya ekibinde 15 maçta 4 gol atan Yasin, bu sezon için anlaştığı Serik Belediyespor tarafından kiralık olarak Soma'ya gönderildi. (DHA)

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