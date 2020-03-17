Somaspor ve Nazilli gurbette

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta konuk olduğu Yozgatspor 1959'a 2-1 mağlup olan zirve takipçisi Somaspor yarın yine deplasmanda bu kez Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Darıca İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Evinde aldığı 3-1'lik Pazarspor mağlubiyetiyle Play-Off hattındaki yerini kaybeden Nazilli Belediyespor, Osmaniyespor deplasmanında çıkış arayacak. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki 8 haftalık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. 1. Grup'ta 2'de 2 yaparak düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Kızılcabölükspor, ateş hattındaki Erzinspor'u konuk edecek. Lige mendil sallayan Manisaspor ise evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak tüm maçlar 15.00'te başlayacak.