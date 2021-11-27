Somaspor-Vanspor FK maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Somaspor, evinde Silahtaroğlu Vanspor FK'yı 2-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Ev sahibi ekip, 33'üncü dakikada Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Somaspor 69'uncu dakikada Onur'un golüyle rahatlarken, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Mert Baykal (xx), Oğuzhan Yazır (xx)

SOMASPOR: Tunay (xx) - Erkul (xx), Melih (xx), Onur (xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 84 Mustafa), Oğuzhan (xx), Ali (xx), Uğur (xxx) (Dk. 90 Enes), Özcan (xxx) (Dk. 90 Furkan), Yasin Abdioğlu (xxx) (Dk. 90+3 Serkan Ömüray), Yılmaz (xxx) (Dk. 84 İbrahim)

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın (xx) - İlyas (xx), İsmet (xx), Barış (xx), Yakup (xx), Emrah (x) (Dk. 71 Kubilay x), Fatih (x) (Dk. 71 Furkan x), Selim (xx), Oktay (xx), Sedat (xx), Hamza (x) (Dk. 80 Güney x)

GOLLER: Dk. 33 Yılmaz, Dk. 69 Onur (Somaspor)

SARI KARTLAR: Özcan, Onur, Ramazan (Somaspor)

DHA