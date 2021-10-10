Somaspor-Turgutluspor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Manisa derbisinde Somaspor ile Turgutluspor yenişemedi: 1-1. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibinin 3'üncü dakikada Yasin Abdioğlu'yla bulduğu gole, konuk ekip 68'inci dakikada Burak Osman'la yanıt verdi. Grupta Sakaryaspor yenilgisinin ardından Turgutluspor'a takılan Somaspor, bu skorla 11 puanda kaldı. İlk 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra teknik direktör Kazım Akgün'le yollarını ayıran Turgutluspor ise sezonun 2'nci puanını hanesine yazdırıp düşme potasından çıkamadı.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Çağlar Öztürk (xx), Mert Baykal (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Erkul (x) (Dk. 73 Yasin Yıldız x), Melih (xxx), Uğur (xx) (Dk. 73 İbrahim x), Özcan (x) (Dk. 68 Mücahit xx), Yılmaz (x) (Dk. 73 Furkan x), Yasin Abdioğlu (xxx), Mustafa (xxx), Ali (xx), Enes (xx) (Dk. 46 Osman x), Ramazan (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan Can (xx) - Özgür (x), Nuri Emre (xx), Yiğit Utku (xx), Hamit (x) (Dk. 46 Berk xx), Marvin Sinan (xx), Hakan (x) (Dk. 66 Mustafa Emirhan xxx), Emre (xx), Alper (x) (Dk. 55 Burak Osman xxx), Burak Çoban (xx), Sarper (x) (Dk. 46 Berat xxx)

GOLLER: Dk. 3 Yasin Abdioğlu (Somaspor) - Dk. 68 Burak Osman (Turgtuluspor)

SARI KARTLAR: Uğur, Ramazan, İbrahim (Somaspor) - Berk, Burak (Turgutluspor)

DHA