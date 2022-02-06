Somaspor, Play-Off yolunda oldukça umutlandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenen Somaspor, son 5 maçını kazanarak üst sıralar için iddialı konuma geldi. Son yenilgisini Ankaraspor deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Ege ekibi ardından 1461 Trabzon, İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Diyarbekirspor ve Ergene Velimeşespor maçlarını kayıpsız geçerek Play-Off yolunda oldukça umutlandı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. 5'te 5 yaparak ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Ancak önümüzde çok yol var. Rehavete kapılmadan, ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. (DHA)