Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, 2021-2022 sezonun başlamasına kısa bir süre kala Soma Atatürk Stadı'nda Karşıyaka ile oynadığı özel maçı 3-2 kazanarak moral depoladı. Maçta konuk Karşıyaka'nın gollerini Namık Barış ve yeni transferlerden Ertuğrul, Soma'nın gollerini ise Uğur Can, Reşat ile Osman attı. Skorun kendileri için iyi olduğunu ancak oyun anlamında gelişmeleri gerektiğini ifade eden Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Hem bizim açımızdan hem de Karşıyaka açısından güzel bir hazırlık maçı oldu. Lig maçı seviyesinde bir oyun ve mücadele vardı. Skor iyi ancak oyun istediğimiz seviyede değildi. Biz işin bu kısmıyla ilgileniyoruz. Eksilerimizi ve artılarımızı görerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ligin başlayacağı 5 Eylül tarihi bizim için çok önemli. O gün çok daha hazır ve iyi şekilde sahada olacağız inşallah. Oyuncularımızın bugüne kadar gösterdikleri çalışma ve gayretten de memnunum" diye konuştu.